EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 2 Kasım ATV yayın akışına takip eden hayranları, dizinin bu akşam neden yayonlanmadığı araştırıyor. İşte, EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
EDHO'nun bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmacağı merak ediliyor. Dizinin geçen hafta yayınlanmamasının ardından gözler bu haftaya çevrilmişti. İşte, EDHO bu sezon yok mu, yayınlanmayacak mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın günü mü değişti? EDHO oyuncuları Twitter...
EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR
Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"
EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.
EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.
Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.
İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.
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