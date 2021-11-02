Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?

Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayın hayatına bugün başlayacak olan Sana Söz dizisi konusu ve oyuncularıyla henüz başlamadan dikkat çeken diziler arasındaydı. Yapımda başrolleri iki usta oyuncu; Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan üstleniyor. İşte, Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli?

CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.