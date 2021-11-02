Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında bu akşam başlayacak Sana Söz dizisi hakkında detaylar merak ediyor. Salı akşamları izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin oyuncularından Cansın Çekili'nin hayatı merak ediliyor. İşte, Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne?
Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayın hayatına bugün başlayacak olan Sana Söz dizisi konusu ve oyuncularıyla henüz başlamadan dikkat çeken diziler arasındaydı. Yapımda başrolleri iki usta oyuncu; Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan üstleniyor. İşte, Sana Söz Aslı kimdir, gerçek adı ne? Sana Söz Cansın Çekili kimdir, kaç yaşında, nereli?
CANSIN ÇEKİLİ KİMDİR?
1989 yılında dünyaya gelen Cansın Çekili İzmir doğumludur. Boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir. Adnan Önal Studio Menajerlik bünyesinde oyunculuk çalışmalarını sürdürmektedir.
Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan güzel isim ayrıca Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi almıştır.
İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş isimli dizi ile gerçekleştirmiş, dizide Aysel karakterini canlandırmıştır.
Bu dizide Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimler rol almıştır. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülünü almıştır.
2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
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