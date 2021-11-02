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Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...

Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ada Masalı'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin hayranları dizinin yayın saatinde neden ekranlara gelmediğini merak ediyor. İşte, Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...

Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u buluşturan Ada Masalı, ilgiyle izleniyor. Her Salı heyecanlı bölümleri seyirciyle buluşturan Ada Masalı, yayın akışında yer almadı. İşte, Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...

ADA MASALI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ı bir araya getiren Sana Söz dizisi Salı gününe alındı.

Dizi,Ada Masalı'nın yerine yayınlanacak. Bu nedenle Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'lu Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz, adaya dönmeden önce Haziran'a son bir iyilik yapmak ister ve onun İzmir'deki hayatını güzelleştirmek için çalışır.

Bunun için Kutay ile gizli bir anlaşma yapmak zorunda kalacaktır. Alper ve Melisa, kız isteme törenini bir gün erkene alırlar. Bunu yapmalarındaki amaç ise Poyraz ve Haziran'ın barışmasını sağlamaktır.

Daha önceki denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan Alper ve Melisa bu sefer iki aşığı kavuşturabilecek midir? Adada ise büyük bir panik havası hakimdir. Ayten'in eski kocası Sinan herkesin korkulu rüyası olmuştur.

Adada azılı bir suçlu olması, insanları birbirine daha çok yaklaştırır. Poyraz ve Haziran'ı adada büyük bir tehlike beklemektedir. Poyraz, hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya gelecektir.

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