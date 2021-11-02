Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan ve Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'u buluşturan Ada Masalı, ilgiyle izleniyor. Her Salı heyecanlı bölümleri seyirciyle buluşturan Ada Masalı, yayın akışında yer almadı. İşte, Ada Masalı dizisi neden yok, final mi yaptı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman, bitti mi? Flaş hareket...

ADA MASALI BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ı bir araya getiren Sana Söz dizisi Salı gününe alındı.

Dizi,Ada Masalı'nın yerine yayınlanacak. Bu nedenle Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'lu Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu. Ada Masalı bundan böyle Çarşamba günleri ekrana gelecek.