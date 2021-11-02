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'Her Şey Dahil' filminin çekimlerinde skandal!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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’Her Şey Dahil’ filminin çekimlerinde skandal!

Çekimleri Datça'nın Cennet Koyu'nda yapılan 'Her Şey Dahil' filminin setinde skandal yaşandı. Çekimlerin ekip çöplük ve yanıcı madde bırakarak “Bu kadarına da pes” dedirtti.

Başrollerinde Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz'ün yer aldığı 2021 yapımı komedi filmi 'Her Şey Dahil'in çekimlerinde skandal yaşandı.

Ülkemizin en güzel tatil yerlerinden olan Datça'daki Cennet Koyu'nda çekim yapan set ekibi, arkasında utanılacak bir manzara bıraktı.

Yapımcılığını Sacro Film'den Metin Özcan'ın üstlendiği film ekibinin seti tamamen dağınık ve pis bir şekilde bıraktığı ortaya çıktı. Çöpler ve özellikle yanıcı maddelerin de ortada kalması çevrecilerin büyük tepkisini çekti.

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarından hiç ders amayan set ekibinin bu davranışı "Sorumsuzlukta her şey dahil" dedirtti.

Yakında vizyona girmesi beklenen filmin oyuncuları ise yaşanan bu skandala şimdilik sessiz kaldı. Gonca Vuslateri ve Gürgen Öz, bu skandal karşısında şimdilik suskun...

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