Hastalık bahanesiyle para topladı! Twitch Didem Şener kimdir, kaç yaşında?

TWITCH NASIL KULLANILIR?

Twitch üzerinden para kazanma bağış yapma şeklinde gerçekleşiyor. İzleyicileriniz ya da takipçileriniz ekranda bulunan bağış yap butonunu tıklayarak size para gönderebiliyor. Mac, Plastation 3, PS4 ve PS5, Windows, Xbox gibi oyun konsollarını kullanarak Twitch üzerinden ekran paylaşımı yapabilir ve canlı yayın açabilirsiniz.

Twitch bir çok dile entegre olarak çalışabilmektedir. Türkçe dil seçeneği de olan bu sosyal medya platformunda rahat bir şekilde canlı yayın açabilir ve takipçilerinizi genişletebilirsiniz. Bunun yanı sıra Amerika merkezli olan Twitch'de global yayınları izleyebilir ve bağış yapabilirsiniz.