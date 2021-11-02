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Hastalık bahanesiyle para topladı! Twitch Didem Şener kimdir, kaç yaşında?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Hastalık bahanesiyle para topladı! Twitch Didem Şener kimdir, kaç yaşında?

Didem Şener kimdir, kaç yaşında? Twitch platformunda yaptığı yayınlarda hastalık bahanesiyle para topladığı görüntüler ortaya çıkan Didem Şener kimdir? Vicdan sömürüsü yaparak para toplayan Şener’in bu görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Şener’in “kist ameliyatı olacağım” diyerek bağış topladığı ve daha sonra bu parayla silikon ameliyatı yaptırdığı ortaya çıktı.

Didem Şener kimdir, kaç yaşında? Yayıncı Didem Şener kim? Vicdan sömürüsü yaparak takipçilerinden para toplayan Didem Şener sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitch platformunda yayın açan Şener, "kist ameliyatı olacağım" diyerek yayında duygu sömürüsü yaptı. Şener'in daha sonra bu parayla göğüslerine silikon taktırdığı öğrenildi.

DİDEM ŞENER KİMDİR?

Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.

Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı. Didem Şener'in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

TWITCH NASIL KULLANILIR?

Twitch üzerinden para kazanma bağış yapma şeklinde gerçekleşiyor. İzleyicileriniz ya da takipçileriniz ekranda bulunan bağış yap butonunu tıklayarak size para gönderebiliyor. Mac, Plastation 3, PS4 ve PS5, Windows, Xbox gibi oyun konsollarını kullanarak Twitch üzerinden ekran paylaşımı yapabilir ve canlı yayın açabilirsiniz.

Twitch bir çok dile entegre olarak çalışabilmektedir. Türkçe dil seçeneği de olan bu sosyal medya platformunda rahat bir şekilde canlı yayın açabilir ve takipçilerinizi genişletebilirsiniz. Bunun yanı sıra Amerika merkezli olan Twitch'de global yayınları izleyebilir ve bağış yapabilirsiniz.

Türkiye'de Twitch üzerinden para kazanmak için oldukça keyifli ve eğlenceli bir oyun kanalı oluşturmanız ve kullanıcıları etkilemeniz gerekmektedir.

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