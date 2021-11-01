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2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışı bu hafta EDHO var mı?

2 Kasım Salı EDHO var mı yok mu? ATV yayın akışında bu hafta EDHO var mı? Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı uzu süredir merak konusu olmuştu. Peki; 2 Kasım EDHO var mı yok mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

ATV yayın akışı 2 Kasım Salı! ATV yayın akışında bu hafta EDHO var mı yok mu? 2 Kasım EDHO var mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her hafta Salı akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin 7. yeni sezonu merakla bekleniyor. Peki; 2 Kasım EDHO var mı yok mu? İşte detaylar!

2 KASIM ATV YAYIN AKIŞI!

Kanalın yayın akışında bu hafta da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı yer almıyor. Saat 20:00'de bir sinema filminin yayınlanacağı görülüyor.

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

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