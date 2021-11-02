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Evlenip Almanya’ya yerleşmişti! Asena tüm geçmişini sildirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2021
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Evlenip Almanya’ya yerleşmişti! Asena tüm geçmişini sildirdi

Ünlü oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş, ardından Almanya’ya yerleşmişti. Hayatını tamamen değiştirmeye karar veren ünlü isim, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak geçmişini sildirmek istedi. Hakkındaki eski haberlerin eşiyle arasında tartışmalara neden olduğunu, bu durumun manevi olarak kendisini yaraladığını belirtti.

Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmiş ve hayatını değiştirmeye karar vermişti.

Evliliğin ardından sahneleri bırakan ve Almanya'ya yerleşen ünlü oryantal, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak evlenmeden önce verdiği pozları sildirmek istediğini belirtti.

Çocuk sahibi olmak istediğini ve tüp bebek tedavisi gördüğünü belirten Asena, Geçmişteki haberlerle yıpranıyorum, içeriklerin kaldırılması gerekiyor" dedi.

Hakimlik, haberlerin 10 yıllık süreyi aştığı için unutulma hakkı kazandığını belirledi ve Asena'nın talebi kabul edildi.

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