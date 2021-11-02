EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu haftada izleyicilerin karşısına çıktı. Hal böyle olunca hayranları dizinin akıbeti hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...

EDHO 2 KASIM SALI VAR MI, YAYINLANACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.