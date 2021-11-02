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EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...

EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Hayranları geçen haftanın ardından gözlerini bu akşama çevirmişti. Dizinin yayınlanıp yayınlanmacağına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...

EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu haftada izleyicilerin karşısına çıktı. Hal böyle olunca hayranları dizinin akıbeti hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, EDHO yayından kalktı mı, neden başlamadı? EDHO son karar ne, yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca paylaştı...

EDHO 2 KASIM SALI VAR MI, YAYINLANACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 2 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Son Sığınak

22:40 - Kalp Yarası

EDHO NEDEN YOK? EDHO NEDEN BAŞLAMADI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

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