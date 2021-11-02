Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adını başarılı projelerde geçiren Kenan Işık yaptığı işlerle hafızalara kazındı. Büyük hayran kitlesine sahip olan Kenan Işık'ın hayatı son zamanlarda merak konusu oluyor. Efsane dizi Dadı'nın tekrar bölümlerinin yayınlanmasının ardından sevilen isimin sağlık durumu merak konusu oldu. İşte, Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçı bu tarihte itibaren komadadır. Hayranları sevilen oyuncunun son durumunu merak ediyor. İşte, Kenan Işık sağlık durumu nasıl 2021? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi?
KENAN IŞIK NE ZAMAN KOMAYA GİRDİ?
21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
KENAN IŞIN NEDEN KOMAYA GİRDİ?
Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, saunanın ardından fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı.
KENAN IŞIK KOMADAN ÇIKTI MI, SON DURUMU NASIL?
Olayın olduğu tarihten bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.
KENAN IŞIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.
Filmografisi
1991 Sızı
1993 Süper Baba
1994 Kurtuluş (dizi) Kazım Karabekir
1997 Sıcak Saatler Rıfat Hazal
1998 Cumhuriyet
2001-2002 Dadı (dizi) Ömer Giritli
2002 Yeşil Işık Ali
2004-2005 Aşk Oyunu Hakim Konuk oyuncu
2005-2006 Belalı Baldız Faruk
2007 Fikrimin İnce Gülü
TV programları
Kim Beş Yüz Milyar İster? (2000-2004 yılları arasında Show TV ve Kanal D'de yayınlanmıştır.)
Kim Beş Yüz Bin İster? (2005-2007 yılları arasında Show TV'de yayımlanmıştır.)Kim Bir Milyon İster?(2008 yılında Star TV'de yayımlanmıştır.)
Dünya Bir Oyun Sahnesi (2009 yılında Atv'de yayımlanmıştır.)
Kelimenin Gücü (2010-2011 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)Kim Milyoner Olmak İster? (2011-2014 yılları arasında Atv'de yayımlanmıştır.)
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