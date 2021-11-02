Ceren Hindistan o davayı kaybetti! 3 ayda bir…

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.