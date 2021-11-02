Ceren Hindistan o davayı kaybetti! 3 ayda bir…
Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememiş, bunun üzerine hastane yetkilileri mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Ceren Hindistan'ın 6 yaşındaki kızı Arya'yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Hindistan, Nisan 2022'ye kadar 3 ayda bir olacak şekilde kızı için sağlık raporu alarak mahkemeye sunacak.
Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti.
Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ
Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporunda raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirilmişti. Hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtmişti.
DÜZENLİ KONTROL
Aile Mahkemesi'nde bugün görüşen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti. Ceren Hindistan'ın Nisan 2022 yılına kadar 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası, Vakıfbank’tan araç satışı! İlk teklifler bekleniyor! Audi, BMW, Renault, Skoda…
- Haydarcan Kılıçdoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Haydarcan Kılıçdoğan olayı nedir?
- atv yayın akışı 2 Kasım 2021 | atv'de bugün neler var? atv'de bu akşam hangi dizi ve filmler var?
- İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?
- 10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
- Ünlü oyunun fişi çekildi! Fortnite erişime kapatılıyor! Epic Games’ten açıklama geldi!
- Sporting Lizbon Beşiktaş maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi BJK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- MEB duyurdu! AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!
- Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...
- Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Başvuranlara para yağacak!
- Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!