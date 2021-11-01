Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey'in annesi Handan karakterine hayat veren Semra Dinçer hayatını kaybetti. Üzücü haberi ünlü şarkıcı Haluk Levent duyurdu. Semra Dinçer'in ölüm haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Peki, Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler...

SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

56 yaşında hayatını kaybeden Semra Dinçer'in 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Haluk Levent, sanatçının ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 25 Temmuz 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almadan dizi-film sektörüne atılan Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol alarak oyunculuğu işin mutfağında öğrenmiştir. Kuzey Güney'de canlandırdığı Handan Tekinoğlu karakteriyle adından sıkça söz ettiren Semra Dinçer son olarak Kırmızı Oda'da Hikmet karakterini canlandırmıştır.

Semra Dinçer'in oynadığı dizi ve filmler:

Köşe Dönücü 1984

Barışta Savaşanlar 1993

Suçlu Kim 1994

Kaçıklık Diplomasi 1998

Örümcek (Merve) 1998

Kıvılcım 1999

Yılan Hikayesi 1.Sezon (Cemile) 1999

Filler ve Çimen 2000

Gökten Düşen Hazine 2000

Kimyacı 2000

Martılar ve İstanbul 2000

Profesyoneller 2000

Zehirli Çiçek 2000

İçimizden Biri 2000

Benim İçin Ağlama 2001

Tatlı Hayat Mehpare 2001

Berivan 2002

Kumsaldaki İzler 2002

Kırık Ayna 2003

Mihrali 2003

Fırtına Hayatlar 2004

Perçem 2004

Döngel Kerhanesi Didar 2005

Yolun Sonu 2005

Kaybolan Yıllar Rosa 2006

Yağmurdan Sonra Dafne 2006

Geniş Zamanlar Sıdıka 2007

Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008

Leylan Sebahat 2007

Derman Adalet Hemşire 2008

Goncakaranfil 2008

Kardelen Şermin 2008

Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010

Maskeli Balo 2010

Dinle Sevgili Ülfet 2011

Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011

İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

Ağlama Anne Kevser 2018

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle 2019

Ağır Romantik 2020

Kırmızı Oda Hikmet 2020