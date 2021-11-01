Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Semra Dinçer neden öldü? Kavak Yelleri, Kuzey Güney, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda gibi pek çok dizide rol alan oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile üzücü haberi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Semra Dinçer'in neden öldüğü ve hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey'in annesi Handan karakterine hayat veren Semra Dinçer hayatını kaybetti. Üzücü haberi ünlü şarkıcı Haluk Levent duyurdu. Semra Dinçer'in ölüm haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu. Peki, Semra Dinçer neden öldü? Kuzey Güney'in Handan'ı Semra Dinçer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Semra Dinçer hakkında merak edilenler...
SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?
56 yaşında hayatını kaybeden Semra Dinçer'in 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Haluk Levent, sanatçının ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:
"Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."
SEMRA DİNÇER KİMDİR?
Semra Dinçer, 25 Temmuz 1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almadan dizi-film sektörüne atılan Dinçer, birçok dizi ve sinema filminde rol alarak oyunculuğu işin mutfağında öğrenmiştir. Kuzey Güney'de canlandırdığı Handan Tekinoğlu karakteriyle adından sıkça söz ettiren Semra Dinçer son olarak Kırmızı Oda'da Hikmet karakterini canlandırmıştır.
Semra Dinçer'in oynadığı dizi ve filmler:
Köşe Dönücü 1984
Barışta Savaşanlar 1993
Suçlu Kim 1994
Kaçıklık Diplomasi 1998
Örümcek (Merve) 1998
Kıvılcım 1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon (Cemile) 1999
Filler ve Çimen 2000
Gökten Düşen Hazine 2000
Kimyacı 2000
Martılar ve İstanbul 2000
Profesyoneller 2000
Zehirli Çiçek 2000
İçimizden Biri 2000
Benim İçin Ağlama 2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan 2002
Kumsaldaki İzler 2002
Kırık Ayna 2003
Mihrali 2003
Fırtına Hayatlar 2004
Perçem 2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu 2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Dafne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil 2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo 2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017
Ağlama Anne Kevser 2018
Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle 2019
Ağır Romantik 2020
Kırmızı Oda Hikmet 2020