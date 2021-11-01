Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? 1 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonundan ilk video geldi. Düştüğü kuyudan çıkmak için Alparslan'dan yardım isteyen Akça Hatun'un, ''Yardım et, kurtar beni!'' sözleri dikkat çekiyor.