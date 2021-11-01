01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan (Uyanış) Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021
ABONE OL
Alparslan Uyanış Büyük Selçuklu bugün 1 Kasım var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün (1 Kasım) var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Tarih tutkunlarının merakla beklediği diziden ilk videolar gelmiş ve heyecan yaratmıştı. Peki; Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? 1 Kasım Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonundan ilk video geldi. Düştüğü kuyudan çıkmak için Alparslan'dan yardım isteyen Akça Hatun'un, ''Yardım et, kurtar beni!'' sözleri dikkat çekiyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 1.bölümü 8 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 1. bölümünden ön izleme yayınlandı.

Tarih tutkunlarının merakla beklediği dizide, Barış Arduç'un hayat verdiği Alparslan ile Fahriye Evcen'in hayat verdiği Akça Hatun, ilk kez karşılaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA