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Ajda Pekkan’ın evine talip çıktı! 40 milyona satıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.11.2021
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Ajda Pekkan’ın evine talip çıktı! 40 milyona satıyor

Süperstar Ajda Pekkan’ın 4 yıldır satamadığı Zekeriyaköy’deki evine talip çıktı. Yapılan tadilatın ardından evin yeni halini gören bir iş adamı, Pekkan’la masaya oturmak için ünlü şarkıcıya haber yolladı. Evine tadilat yapan Ajda Pekkan, fiyatta indirim yapmamak için direniyor.

Zekeriyaköy'deki villasını 4 yıl önce satılığa çıkartan Ajda Pekkan, evine 40 milyon lira değer biçmişti. Bir ara Dubaili bir prensin alacağı konuşulan villaya çok teklif gelmiş fakat Ajda Pekkan, 40 milyon liradan bir kuruş aşağı inmemişti.

Evi hala satılıkta olan ve baştan aşağı tadilat yaptıran Ajda Pekkan'a bu kez Arap bir müşteri çıkmış.

Ailesi ile birlikte her sene İstanbul'da tatil yapan Arap iş adamı, Ajda Pekkan'ın evinin fotoğraflarını çok beğenmiş ve görmek istemiş.

Dolardaki artış ile birlikte evin fiyatını uygun bulan bu iş adamı, bakalım evi alacak mı? 4 yıldır oturmadığı bu evi satmak için uğraşan Ajda Pekkan, bu kez fiyatta anlaşırsa bu muhteşem dekorasyonlu evini satmış olacak.

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