Ajda Pekkan’ın evine talip çıktı! 40 milyona satıyor

Dolardaki artış ile birlikte evin fiyatını uygun bulan bu iş adamı, bakalım evi alacak mı? 4 yıldır oturmadığı bu evi satmak için uğraşan Ajda Pekkan, bu kez fiyatta anlaşırsa bu muhteşem dekorasyonlu evini satmış olacak.

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