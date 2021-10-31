Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır?
Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır?
SORU: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır?
A- Frank Sinatra
B- Yuri Gagarin
C- John F. Kennedy
D- Galileo Galilei
CEVAP: B