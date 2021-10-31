Ay’a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay’da bırakmışlardır?

Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır?

SORU: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Amstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'a bırakmışlardır?

A- Frank Sinatra

B- Yuri Gagarin

C- John F. Kennedy

D- Galileo Galilei

CEVAP: B