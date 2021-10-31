Ömür Gedik’ten ilginç istek: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
Dün akşam bir TV programında konuk olan şarkıcı Ömür Gedik, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hayvan hakları savunuculuğuyla ön plana çıkan Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.
Geçen akşam bir TV programına konuk olan Ömür Gedik, ilgi çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Şarkıcılık ve yazarlığın yanında hayvan hakları savunuculuğuyla sık sık gündeme gelen Ömür Gedik, katıldığı programda yapay et vurgusu yaptı.
"ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM"
Ömür Gedik, iklim değişikliğinde etken oldukları öne sürülen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini ifade ederken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.
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