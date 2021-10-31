31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ömür Gedik’ten ilginç istek: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Ömür Gedik’ten ilginç istek: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.10.2021
ABONE OL
Ömür Gedik’ten ilginç istek: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Dün akşam bir TV programında konuk olan şarkıcı Ömür Gedik, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Hayvan hakları savunuculuğuyla ön plana çıkan Gedik, yapay etin yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Geçen akşam bir TV programına konuk olan Ömür Gedik, ilgi çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Şarkıcılık ve yazarlığın yanında hayvan hakları savunuculuğuyla sık sık gündeme gelen Ömür Gedik, katıldığı programda yapay et vurgusu yaptı.

"ET YİYELİM AMA HAYVANLARI ÖLDÜRMEYELİM"

Ömür Gedik, iklim değişikliğinde etken oldukları öne sürülen besi hayvanlarının tüketilmemesi için suni etin yaygınlaşması gerektiğini ifade ederken, hayvanlara da eziyet edilmemiş olacağını söyledi.

Ömür Gedik, "Ben et yemek istiyorum ama hayvanları öldürmek istemiyorum" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA