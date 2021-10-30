Güliz Ayla ile Ege Çubukçu’nun 3 yıllık aşkı bitti! Didem Soydan iddiası kafa karıştırdı
Güliz Ayla ile Ege Çubukçu'nun 3 yıllık aşkı sürpriz şekilde sona erdi. Ayrılıkta Didem Soydan iddiası ise herkesi şoke etti. İddiaya göre Çubukçu, klibinde oynattığı model Didem Soydan’la yakınlaştı.
Ünlü rapçi Ege Çubukçu ile şarkıcı Güliz Ayla'nın 3 yıllık aşklarını noktalandırdığı iddia edildi. Evlenecekleri söylenen ikilinin, beklenmedik ayrıldığı sevenlerini şaşkına çevirdi.
Ünlü çiftin ayrılık sebebi olarak ise manken Didem Soydan gösterildi.
Snob Magazin'in iddiasına göre Ege Çubukçu'nun Burak Deniz'den ayrılan Didem Soydan'la yakınlaştığı iddia edildi.