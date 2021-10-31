Gazapizm ile ilgili şok iddia! Otel odası krizi: Soluğu mahkemede aldı
Hostes Selin Sinem Dalkılıç, daha önce konakladığı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde, kimlik bilgilerinin yeniden kullanılıp rapçi Gazapizm'le 4 gün aynı odada kalmış gibi gösterildiğini söyledi. Oteli şikayet edip, tazminat istedi. Gazapizm de "Kadını tanımıyorum. Birlikte kalmadık" dedi. Otel yetkilileri ise yanlışlık olmadığını iddia etti.
Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde kaldı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı, Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar'la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı.
HOSTES SELİN SİNEM DALKILIÇ: BODRUM'DA UÇUŞTAYDIM
Hürriyet'in haberine göre; Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum'da uçuştaydı. Selin Sinem Dalkılıç'ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü.
Dalkılıç otelde konaklamadığını söyledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen nişanlısı tarafından terk edildi.
Selin Sinem Dalkılıç avukatı aracığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 30 bin liralık manevi tazminat davası da açtı. Dalkılıç'ın avukatı dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "2020 yılının yazında evlenmek için hazırlıklar yapan müvekkilin nişanı bu olay nedeniyle bozulmuştur. Polis olması nedeniyle otel kaydına ulaşan müvekkilin nişanlısı, müvekkil suç duyurusunda bulunmasına rağmen güvenmemiş, nişanı bozmuştur.
Müvekkilin eski nişanlısı davaya konu olayı öğrendikten sonra kötü davranmaya, aşırı kıskançlıklarda bulunmaya başlayarak ağır ithamlarda bulunmuş ve yıpratmıştır. Genç bir kadın olan müvekkil, nişanlısına, nişanlısının ailesine ve çevresine hesap vermek zorunda kalmış ve namusunu müdafaa etmek durumunda kalmıştır. Hiçbir kusuru olmamasına rağmen uğradığı bu haksızlık sebebiyle ağır acı ve üzüntü yaşayan müvekkil psikolojik çöküntüye uğramış ve hızla kilo vermiştir. Evlenip kendi yuvasını kurmak isteyen müvekkilin hayatı, davalının kişilik haklarına saldırısı ile bir anda değişmiştir. Kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı, kişisel verilerin güvenliğine ilişkin alınması gereken önlemleri almadığı gerekçesiyle davalı otelden 30 bin lira manevi tazminat istiyoruz."
GAZAPİZM: TANIMIYORUM
Soruşturma kapsamında ifade veren Gazapizm, "Ben otelde kız arkadaşım S.Ö. ile kaldım. İsmi geçen şahsı tanımam, ismini hiç duymam. Kendisiyle aynı odada görünmek için ben hiçbir fiilde bulunmadım. Aksine bu durum ünlü bir sanatçı olmam sebebiyle bana zarar verebilir. Bunun resepsiyonistin hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum" dedi.
OTEL: İNSANLARIN ÖZELİNE KARIŞMAYIZ
Dava süreciyle ilgili açıklama yapan bir otel yetkilisi, kayıtlarda hata olmadığını iddia ederek, "Bize kim hangi kimliği vermişse onu beyan edebiliriz. Kanunen birisinin kimliğini alıp kullanmamız söz konusu değildir. Otel yetkilisi olarak konaklamaya gelen müşterilerimizin kimliğini polise bildirme gibi bir zorunluluğumuz var.
Verilen vatandaşlık numarasına göre davacı 4 gün otelimizde konaklamış görünüyor. Davacı bizden şikâyetçi olmuş. Biz gerekli belgeleri savcılığa sunduk. Avukatı aracılığıyla bizden 200 bin lira para istedi. Parayı verirsek şikâyetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. Bir sene sonra gelip bizden evrakları istediler.
Nişanlısı nasıl öğrenmiş orası da muallak bir soru. Biz otelci olarak müşterilerin giriş yaptığı zamanı ve kimlik bilgilerini polise bildirmekle mükellefiz. Bunun dışında insanların kişisel hayatını sorgulamak, özeline karışmak gibi bir lüksümüz yok" dedi.
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