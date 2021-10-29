1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?

SORU: 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?

A- Cilalı İbo

B- Turist Ömer

C- Keloğlan

D- Tarkan

Doğru Cevap: Turist Ömer