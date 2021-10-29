1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?
1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?
1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?
SORU: 1964'te hangi Yeşilçam karakterini canlandıran oyuncu, karakterin giysileri ve makyajıyla çekime giderken trafikte hırsız olduğu şüphesiyle durdurulmuş ve soluklanmak için girdiği bir otelde tartaklanmıştır?
A- Cilalı İbo
B- Turist Ömer
C- Keloğlan
D- Tarkan
Doğru Cevap: Turist Ömer