18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
SORU: 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehirde toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?
A) Paris
B) Viyana
C) Berlin
D) İstanbul
CEVAP:A