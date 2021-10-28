Tahliye olan orkestra üyelerinden Bülent Ersoy'a şoke eden suçlama
KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Tahliye sonrası şoke eden açıklamalarda bulunan orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Bülent Ersoy'a suçlamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.
HAPİS YATTILAR
Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.
BÜLENT ERSOY'A SUÇLAMA
Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu.
İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.
Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi.
Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı.
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