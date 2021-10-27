Aras Bulut İynemli yeni projesini anlattı: Hayatımın rolü olacak!
Son yılların en popüler oyuncularından olan Aras Bulut İynemli reklam yüzü olduğu markanın tanıtımına katıldı. Son olarak Çukur dizisinde rol alan İynemli yeni projesi hakkında konuştu. Yakışıklı oyuncu Atatürk’ü canlandıracağı için heyecanlı olduğunu açıkladı.
Vodafone'un reklam yüzü seçilen oyuncu Aras Bulut İynemli, şirketin yeni online alışveriş platformu "Her Şey Yanımda"nın lansmanına katıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu açıkladı.
'ÇALIŞMALARA BAŞLADIM'
Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi..."
İynemli, sevgilisi Bige Önal'la ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
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