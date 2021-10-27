Aras Bulut İynemli yeni projesini anlattı: Hayatımın rolü olacak!

'ÇALIŞMALARA BAŞLADIM'

Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Benim için çok zor ve ama bir o kadar da anlamlı bir rol. Şimdi tam olarak ayrıntı vermek istemiyorum ama heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladım. Hazırlık süreci de bana kalsın. Role nasıl hazırlandığım anlatmayayım şimdi..."