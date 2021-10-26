EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
EDHO İlyas öldü mü? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak ATV yayın akışında yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte, EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı?
EDHO bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının 200. bölüm fragmanı büyük heyecanla takip edilmişti. Ancak ATV yayın akışında yer almayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ne zaman yayınlanacağı sorgulanıyor. İşte, EDHO bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları kimler?
EDHO 200. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Aksiyon sahneleriyle büyüleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim Salı akşamı yeni sezonuna başlaması bekleniyordu. Ancak dizinin yayın saatinde "Baba Parası" adlı sinema filminin yer alması merak uyandırdı. Dizinin neden yayınlanmadığı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.
İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.
Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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