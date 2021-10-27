Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u...
Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 68. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Hamile olan Bala Hatun'un karnına darbe alması sonrasında bebeğin akıbeti ve Bala Hatun'un tarihteki yeri merak ediliyor. İşte, Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı? Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u...
Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziyi ilk kez izleyenler Bala Hatun karakteri hakkında araştırma yapıyor. Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. İşte, Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun'un kaç çocuğu var, olacak mı?
BALA HATUN KİMDİR?
Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.
RABİA BALA HATUN NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?
Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.
BALA HATUN'UN ÇOCUĞU VAR MI?
Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.
Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.
Özge Törer'in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Kuruluş Osman (Bala Hatun) (TV Dizisi)
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.
Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.
BALA HATUN'UN BEBEĞİNE NE OLACAK?
Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.
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