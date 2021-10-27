Bala Hatun kimdir, ne zaman yaşadı? Bala Hatun’un kaç çocuğu var, olacak mı? Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u...

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

BALA HATUN'UN BEBEĞİNE NE OLACAK?

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.