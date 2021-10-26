Orhan Gencebay’ın büyük oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber

Hoş, daha önce de birkaç kez çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuştum. Ama her seferinde evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Maalesef bu kez olmamış! 21 yaşında Orhan Efe adında bir oğulları olan çift, dostça yollarını ayırmış.

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