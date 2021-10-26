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Orhan Gencebay’ın büyük oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Orhan Gencebay’ın büyük oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber

Orhan Gencebay’ın büyük oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber geldi. Usta sanatçı’nın 1998'de Çırağan Sarayı'nda evlendirdiği oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşandı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Orhan Gencebay’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Türk müziğine damga vuran Orhan Gencebay, şu sıralar çok üzgün! Geçen ay Sevim Emre'den olan oyuncu oğlu Gökhan Gencebay'ı, Seda Han ile Çırağan Sarayı'nda baş göz eden Orhan Baba'nın bir gelini daha olmuştu.

Ancak öğrendim ki, gelinlerinin sayısı bir ayda tekrar teke düşmüş! Çünkü Gencebay'ın, Azize Gencebay ile evliliğinden olan oğlu Altan Gencebay, maalesef dullar kervanına katılmış.

Orhan Baba'nın, 1998'de yine Çırağan Sarayı'nda evlendirdiği oğlu Altan Gencebay, 23 yıllık eşi Eda Gencebay'dan tek celsede boşanmış.

Hoş, daha önce de birkaç kez çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuştum. Ama her seferinde evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Maalesef bu kez olmamış! 21 yaşında Orhan Efe adında bir oğulları olan çift, dostça yollarını ayırmış.

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