EDHO bugün (26 Ekim) var mı? ATV dizisi EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu?

EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?

Yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek.

Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağladı.