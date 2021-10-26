EDHO bugün (26 Ekim) var mı? ATV dizisi EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu?
ATV ekranlarında yeni sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bugün var mı? EDHO başlıyor mu? EDHO yeni sezon oyuncuları kim? Yayınlandığı dönemde her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin 7. yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda birbirinden sürpriz isimler kadroya dahil olacak. Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz gibi isimler yeni sezonda dikkat çekiyor.
EDHO bugün var mı? EDHO yeni sezon oyuncuları kim? EDHO başlıyor mu? ATV ekranlarında yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon merakla bekleniyor. Haftalardır süren geri sayımın ardından EDHO'da yeni sezon heyecanı başlıyor. 200. bölüm fragmanında yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki dikkat çekiyor. Peki; EDHO bugün var mı? EDHO yeni sezon oyuncuları kim?
EDHO YENİ SEZON OYUNCULARI KİM?
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde 've nihayet...' notuyla yeni bir paylaşımda bulunan Oktay Kaynarca ve aynı paylaşıma kendi sosyal medya hesabında yer veren Onur Tan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm çekimlerine başladıklarını duyurmuştu.
EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Yeni bir masa kurma girişimi ve İlyas Çakırbeyli'nin buna koyduğu tepki, onu tüm herkesin hedefi haline getiriyor. Cezaevinde olduğu için gelişmelere ancak uzaktan müdahil olabilen Hızır, İlyas'ın çok doğru bir hamle yaptığını ifade ederken yaşanan bir kayıp herkesi üzecek.
Fragmanın sonlarında yer alan bir sahnede Hızır'ın "İlyas'ıma kıydılar. İlyas'ımı öldürdüler" sözleri yürekleri dağladı.
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
Dizinin 200. yeni bölümü 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacak.
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