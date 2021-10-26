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EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?

ATV ekranlarına 7. sezonuyla fırtına gibi dönen EDHO’da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fragmanda yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından EDHO İlyas ölecek mi sorusuna yanıt aranıyor. EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak? EDHO’da İlyas karakterine ünlü oyuncu Ozan Akbaba hayat veriyor. Fragmanda Akbaba’nın canlandırdığı İlyas karakterinin vurulması izleyenleri şok etmişti. Peki; EDHO İlyas ölecek mi?

EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. sezon heyecanı başlıyor. Dizinin 200. bölümünde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas karakterinin vurulması büyük şok etkisi yaratacak. Bu gelişmeyi gören izleyiciler EDHO İlyas ölecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki; EDHO İlyas öldü mü?

EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

EDHO'nun 200. bölümünde diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal, İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor.

EDHO İlyas'ın ölüp ölmediği dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.

Oyuncu 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

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