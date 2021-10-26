EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?

EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?

EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.

EDHO'nun 200. bölümünde diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal, İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor.

EDHO İlyas'ın ölüp ölmediği dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.