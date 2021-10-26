EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?
ATV ekranlarına 7. sezonuyla fırtına gibi dönen EDHO’da sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fragmanda yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından EDHO İlyas ölecek mi sorusuna yanıt aranıyor. EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak? EDHO’da İlyas karakterine ünlü oyuncu Ozan Akbaba hayat veriyor. Fragmanda Akbaba’nın canlandırdığı İlyas karakterinin vurulması izleyenleri şok etmişti. Peki; EDHO İlyas ölecek mi?
EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. sezon heyecanı başlıyor. Dizinin 200. bölümünde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas karakterinin vurulması büyük şok etkisi yaratacak. Bu gelişmeyi gören izleyiciler EDHO İlyas ölecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki; EDHO İlyas öldü mü?
EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?
EDHO 200. bölüm fragmanı yayımlandı. ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekiyor. Yayımlanan fragmanda İlyas'ı öldürme planları yapılıyor ve arabada vurulduğu sahneler ekrana geliyor.
EDHO'nun 200. bölümünde diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal, İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor.
EDHO İlyas'ın ölüp ölmediği dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.
OZAN AKBABA KİMDİR?
Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982'de Kars'ta dünyaya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.
Aynı zamanda film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klipinde oynadı.
Oyuncu 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor.
1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO İlyas ölecek mi? EDHO İlyas öldü mü? EDHO 200. bölümde neler olacak?
- Polislik sonuçları için heyecan dorukta! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 takvimi!
- Benzine 28 kuruş zam var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya benzin fiyatları ne kadar? 1 LT benzin kaç TL?
- GSB son açıklamalar: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? 2021-2022 burs başvuru takvimi belli oldu mu?
- İstifa edene tazminat hakkı! 1 yıl geçmeden başvuru yapın! Çalışanlar bu hakkınızı unutmayın!
- Can sıkan faturayı devlet ödeyecek! Kara kış öncesi müjdeli haber! 2.4 milyar lira kaynak ayrıldı!
- Rabbi Yessir anlamı nedir? Rabbi Yessir ne demek? Rabbi Yessir okunuşu nasıl?
- 29 Ekim üniversiteler tatil mi? 28-29 Ekim üniversitelerde tatil olacak mı? Cumhuriyet Bayramı tatili...
- Sıfır araç fiyatları cep yakıyor! 150 bin TL altına kalmadı! Seat, Citroen, Dacia, Renault, Kia…
- 29 Ekim tatili kaç gün sürecek? 29 Ekim 4 gün tatil mi olacak?
- Son dakika: Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 26 Ekim gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları...
- Son dakika: GSB mülakat tarihi belli oldu mu? 2021 GSB sözlü mülakat ne zaman yapılacak? GSB son duyurular...