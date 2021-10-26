EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'i kim canlandırıyor?
EDHO Deniz kimdir? Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezona bu akşam başlıyor. Birçok başarılı ismi bir araya getiren EDHO'nun kadrosuna yeni sezon itibarıyla yeni oyuncular katılıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yeni karakter Deniz'in kim olduğu da merak ediliyor. Peki, EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'i kim canlandırıyor? İşte merak edilenler...
EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atv'nin ilgiyle takip edilen, salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezonu bugün başlıyor. EDHO'nun 200. bölümü ile birlikte ekranlarda olacak yeni karakterlerin kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de Deniz karakteri... Peki, EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'i kim canlandırıyor? İşte cevaplar...
EDHO DENİZ KİMDİR?
EDHO'nu 7. sezonu itibarıyla kadroya Deniz karakteri katılıyor. Deniz karakteri, Tipi ve Emine'nin yeğenidir. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, deli dolu korkusuz bir kızdır.
BURCU BİNİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Aslen Rize Hemşin'li olan Binici'nin çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçmiştir.
İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. 5 yaşından bu yana dansa merakı olan Binici, hobi olarak dans etmektedir. Burcu Binici şan eğitimi almış, asma davul ve nagarada çalabilmektedir.
Liseden mezun olduktan sonra babası tekrar Erzurum'a tayin olunca burada bir bankada çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.
Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.
2010 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı "Sensiz Yaşayamam" dizisinde başrollerde Gülçin Santırcıoğlu, Emre Kınay, Özgür Çevik, Burcu Binici ve Mustafa Alabora oynadı.
2010 yılında Başrolerini İpek Tuzcuoğlu ve Emre Kınay'ın paylaştığı "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Burcu Binici de oynadı.
"Dürüye'nin Güğümleri" dizisinin setinde dizinin ikinci yönetmeni Eray Koçak ile tanıştı.
Burcu Binici, 18 Temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 Şubat 2012 tarihinde boşandı.
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