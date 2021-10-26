EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atv'nin ilgiyle takip edilen, salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni sezonu bugün başlıyor. EDHO'nun 200. bölümü ile birlikte ekranlarda olacak yeni karakterlerin kimler olduğu araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de Deniz karakteri... Peki, EDHO Deniz kimdir? Burcu Binici kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'i kim canlandırıyor? İşte cevaplar...

EDHO DENİZ KİMDİR?

EDHO'nu 7. sezonu itibarıyla kadroya Deniz karakteri katılıyor. Deniz karakteri, Tipi ve Emine'nin yeğenidir. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, deli dolu korkusuz bir kızdır.

BURCU BİNİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Aslen Rize Hemşin'li olan Binici'nin çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçmiştir.