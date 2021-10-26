EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük heyecanla beklenen yeni sezon 200. bölüm bu akşam sevenlerinin karşısına çıkacak. Saat 20:00'da ATV ekranlarında başlayacak yeni bölümde 12 isim kadroya dahil olacak. O isimler arasında yer alan Yosi Mizrahi'nin hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Hayatı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TAMER KİMDİR?



Madam Anna'nın finansçısı. Önce para diyen bir karakter.

YOSİ MİZRAHİ KİMDİR?



Yosi Mizrahi, 1 Ekim 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yahudi asıllıdır. Liseyi bitirdikten sonra tahsil hayatına devam etmeme kararı aldı. Tatil köylerinde profesyonel animatörlük yaptı. Tiyatro oyunculuğuna lisedeyken amatör olarak 'Zorba' ile, profesyonel olarak Dormen Tiyatrosu'nda 'Şarkılar Susarsa' oyunu ile başladı.