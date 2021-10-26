EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Hayatı...
EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu akşam birçok yeni isim katılacak. 200. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak dizide Tamer karakterine usta oyuncu Yosi Mizrahi hayat verecek. 12 yeni isimin dahil olacağı yeni bölümde hayranları Yosi Mizrahi'nin hayatını merak ediyor. İşte, EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne?
EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük heyecanla beklenen yeni sezon 200. bölüm bu akşam sevenlerinin karşısına çıkacak. Saat 20:00'da ATV ekranlarında başlayacak yeni bölümde 12 isim kadroya dahil olacak. O isimler arasında yer alan Yosi Mizrahi'nin hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Tamer kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yosi Mizrahi kimdir, Instagram hesabı ne? Hayatı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ TAMER KİMDİR?
Madam Anna'nın finansçısı. Önce para diyen bir karakter.
YOSİ MİZRAHİ KİMDİR?
Yosi Mizrahi, 1 Ekim 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yahudi asıllıdır. Liseyi bitirdikten sonra tahsil hayatına devam etmeme kararı aldı. Tatil köylerinde profesyonel animatörlük yaptı. Tiyatro oyunculuğuna lisedeyken amatör olarak 'Zorba' ile, profesyonel olarak Dormen Tiyatrosu'nda 'Şarkılar Susarsa' oyunu ile başladı.
Dormen Tiyatrosu'nda 'Şarkılar susarsa' diye bir müzikale seçmelere katılarak oyuna dahil oldu. Daha sonraki günlerdeHaldun Dormen'den konservatuardaki derslerine girerek dersler almıştır.Yosi Mizrahi, Dormen Tiyatrosu, (Esek) Espri Standartları Enstitüsü Kurumu, Tiyatro İstanbul, Tiyatrokare gibi tiyatro guruplarında çalıştı.1996 yılının sonlarında Şebnem Özinal'la bir sabah programı sunuculuğu yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında program sunuculuğu da yapan Yosi Mizrahi, sinema ve dizi filmler dışında, reklam filmleri de çevirdi.
2000 yılında 14 bölümlük yarışma programı olan Hazine Adası'nı Janset ile birlikte Star TV'de sundu. Oyunculuk ve sunuculuğun dışında diğer vaktini işletmekte olduğu sigorta acentesinde geçirmektedir. Yosi Mizrahi, 5 Mayıs 2001 tarihinde Çiğdem İrtem ile evlendi. Boşandı. Yosi Mizrahi, 2009 yılında Özlem Mizrahi ile evlendi ve 2015 yılında boşandı. 2013 yılında başlayan 'Kaçak' adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman,Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, Haluk Bilginer ile beraber oynadı.
Filmleri Ve Dizileri :
2015 - Filinta 'Bin Yılın Şafağında' (Esat Paşa) (TV Dizisi)
2015 - Detay (Sinema Filmi)
2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Tayanç Pakça) (Sinema Filmi)
2014 - Filinta 'Bir Osmanlı Polisiyesi (Esad Paşa)(Tv dizisi)
2013 - Nerde O Yeminler (TV Dizisi)
2013 - Kaçak (Rusyalı) (TV Dizisi)
2013 - Görüş Günü Kadınları (TV Dizisi)
2013 - Umutsuz Ev Kadınları )3. Sezon (Avukat)) (TV Dizisi)
2012 - N'apcaz Şimdi? (Alper) (Sinema Filmi)
2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Daver) (Sinema Filmi)
2010 - 2011- Küçük Sırlar (Samim) (TV Dizisi)
2009 - Çılgın Kanal (Korhan) (TV Dizisi)
2009 - Aşk Geliyorum Demez (Avukat Bilal) (Sinema Filmi)
2009 - 40 (Sinema Filmi)
2008 - Şeysimtangemi (Adam/Şeytan) (Kısa Film)
2008 - Kolay Gelsin (Yosi) (TV Dizisi)
2008 - Dedektif Biraderler (Program Sunucusu) (TV Dizisi)
2008 - Aşkım Aşkım (Dans Hocası) (TV Dizisi) (Bölüm)
2006 - Bir İhtimal Daha Var (Morris) (Sinema Filmi)
2005 - Sen misin Değil misin? (Fikret) (TV Dizisi)
2005 - Kadının Sessizliği (Sinan) (TV Dizisi) (2 Bölüm)
2005 - Beşinci Boyut (Selim) (TV Dizisi)
2005 - Belalı Baldız (Fikret) (TV Dizisi)
2004 - Size Baba Diyebilir Miyim? (Rıdvan) (TV Dizisi)
2004 - Fırtına Hayatlar (TV Dizisi)
2004 - 2005 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)
2004 - Biz Boşanıyoruz (Kerem Şanti) (TV Dizisi)
2003 - Serseri Aşıklar (TV Dizisi)
2003 - Bekarlar (Yosi) (TV Dizisi)
2002 - İki Arada (Cezmi) (TV Dizisi)
2001 - Kör Talih (Yiğit) (TV Dizisi)
2001 - Aşkına Eşkıya (Komutan) (TV Dizisi) (Komutan)
2000 - Yıldız Tepe (Osman) (Sinema Filmi)
2000 - Dadı (Hilmi) (TV Dizisi)
2000 - Aşk Hırsızı (Ayhan) (TV Dizisi)
1999 - 2001 - Yılan Hikayesi (Dişçi Şevket Uzun ) (TV Dizisi)
1999 - Eylül Fırtınası (Rasim) (Sinema Filmi)
1998 - Sırılsıklam (Metin) (TV Dizisi)
1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Can) (Sinema Filmi)
1997 - Ruhsar (TV Dizisi)1997
1996 - Tatlı Kaçıklar (Buse) (TV Dizisi)
1996 - Feride (Ayhan) (TV Dizisi)
1996 - Eşkıya (Sivil Polis) (Sinema Filmi)
1996 - Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)
1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)
1994 - Gülşen Abi (TV Dizisi)
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