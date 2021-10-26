EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak dizinin kadrosuna 12 isim katılacak. Dizide Barış karakterine hayat verecek Hazım Körmükçü'nün hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 200. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin kadrosuna katılan yeni isimler merak ediliyor. Barış karakterine hayat verecek Hazım Körmükçü'nün yaşamı merak ediliyor. İşte, EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BARIŞ KİMDİR?
İdris'in yeğeni. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biri.
HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?
1898'de Beyoğlu'nda doğan Hazım Körmükçü'nün gerçek adı "Kâzım" dır. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır.
Yer Aldığı Yapımlar
Diziler:
Yeter
Filinta
Kara Kutu
Osmanlı'da Derin Devlet
Ölümsüz Karanfiller
Dur Yolcu
Gizli Patron
Canım Anne
Kayıt Dışı
Vakayı Zaptiye
Alacakaranlık
Dedem Gofret Ve Ben
Deli Divane
Kalbimi Kıra Kıra
İntizar
Mesela Dedik
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Tutku
Mesela Dedik
Ölümüne Sevda
Ali
Adada Bir Sonbahar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Fİ̇LMLER:
Kod Adı K.O.Z
Sıfır Dediğimde
Kardan Adamlar
Abdülhamit Düşerken
Eylül Fırtınası
Güle Güle
Eyyvah Eyvah 3
Tiyatro Oyunları:
Koca Bir Aşk Çığlığı
İlk Göz Agrısı
Ayşe Opereti
Nereye Kadar 'Good'
İki Efendinin Uşağı
Genç Osman
Çalıkuşu
Fareli Köyün Kavalcısı
Çıkmaz Sokak Çocukları
Lüküs Hayat
Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
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