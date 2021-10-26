EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 200. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin kadrosuna katılan yeni isimler merak ediliyor. Barış karakterine hayat verecek Hazım Körmükçü'nün yaşamı merak ediliyor. İşte, EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BARIŞ KİMDİR?



İdris'in yeğeni. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biri.