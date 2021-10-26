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EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkacak dizinin kadrosuna 12 isim katılacak. Dizide Barış karakterine hayat verecek Hazım Körmükçü'nün hayatı merak ediliyor. İşte, EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 200. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin kadrosuna katılan yeni isimler merak ediliyor. Barış karakterine hayat verecek Hazım Körmükçü'nün yaşamı merak ediliyor. İşte, EDHO Barış kimdir, kimi canlandıracak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hazım Körmükçü kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BARIŞ KİMDİR?

İdris'in yeğeni. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biri.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ KİMDİR?

1898'de Beyoğlu'nda doğan Hazım Körmükçü'nün gerçek adı "Kâzım" dır. Tiyatrocu bir aileden gelen sanatçı, Darülbedayi'nin önemli oyuncularından Hazım Körmükçü'nün torunudur. Ayrıca kız kardeşi Pelin Körmükçü ve kuzeni Hikmet Körmükçü de oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eğitimini bitirdikten sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'da oyuncu olarak görev almaya başladı. Çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında da görev almıştır.

Yer Aldığı Yapımlar

Diziler:

Yeter

Filinta

Kara Kutu

Osmanlı'da Derin Devlet

Ölümsüz Karanfiller

Dur Yolcu

Gizli Patron

Canım Anne

Kayıt Dışı

Vakayı Zaptiye

Alacakaranlık

Dedem Gofret Ve Ben

Deli Divane

Kalbimi Kıra Kıra

İntizar

Mesela Dedik

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Tutku

Mesela Dedik

Ölümüne Sevda

Ali

Adada Bir Sonbahar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Fİ̇LMLER:

Kod Adı K.O.Z

Sıfır Dediğimde

Kardan Adamlar

Abdülhamit Düşerken

Eylül Fırtınası

Güle Güle

Eyyvah Eyvah 3

Tiyatro Oyunları:

Koca Bir Aşk Çığlığı

İlk Göz Agrısı

Ayşe Opereti

Nereye Kadar 'Good'

İki Efendinin Uşağı

Genç Osman

Çalıkuşu

Fareli Köyün Kavalcısı

Çıkmaz Sokak Çocukları

Lüküs Hayat

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

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