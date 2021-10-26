Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkı bitti! İhanet göndermesi olay oldu
Bahar Şahin ve futbolcu Dorukhan Toköz'ün bir dargın bir barışık aşkı, geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken Şahin'den ihanet göndermesi geldi.
Geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci kez şans veren oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz çiftinden kötü haber geldi. Şahin ve Toköz, Instagram'dan birbirini takipten çıktı.
İHANET İDDİASI
Güzel oyuncu, önceki gün yaptığı "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla da ihanete uğradığını ima etti.
Bahar Şahin'in yaptığı ihanet imasına çapkın futbolcu cevap vermedi.