Bahar Şahin ve Dorukhan Toköz aşkı bitti! İhanet göndermesi olay oldu

Geçtiğimiz aylarda aşklarına ikinci kez şans veren oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz çiftinden kötü haber geldi. Şahin ve Toköz, Instagram'dan birbirini takipten çıktı.

İHANET İDDİASI

Güzel oyuncu, önceki gün yaptığı "Ne olacak bu erkeklerin eskort sevdası" paylaşımıyla da ihanete uğradığını ima etti.

Bahar Şahin'in yaptığı ihanet imasına çapkın futbolcu cevap vermedi.