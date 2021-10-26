Sosyetede miras kavgası! Ünlü piyanist Süher Pekinel: Üvey çocuklarım kocamı soyuyor
MAGAZİN Sabah
Dünyaca ünlü piyanist Süher Pekinel, üvey çocuklarının, alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran’a ait şirketin içini boşaltıp bir yük gemisini de sattıklarını ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Ünlü sanatçı Süher Pekinel, savcılığa başvurdu. Sanatçı, üvey çocuklarını; Alzheimer hastası olan eşi Ömer Pekin Baran'ı soymakla itham etti.
İSTİFA ETTİRDİLER
Pekinel, iki çocuğun babalarının fiili ehliyetinin bulunmadığını gerekçe göstererek noter aracılığıyla usulsüz vekaletname çıkardıklarını ve Atlantik Denizcilik A.Ş.'nin yönetim kurulundan eşini istifa ettirdiklerini iddia etti.
NOTERİ DE SUÇLADI
şirketten uzaklaştırıp, yönetimdeki yetkisini elinden aldıktan sonra bir gemiyi başka bir şirkete sattıklarını da ileri sürdü. Bu vekaletname ile eşinin tehlikede olduğunu ileri süren sanatçı, çocukların elindeki vekaletnamenin aykırı beyanlarla oluşturulduğunu ve bunu onaylayan noterin de suç işlediğini ifade etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı dizisinin final iddiası şaşırttı! O sahnede kendini ele verdi! Tempo katlanarak artacak...
- Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
- AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
- Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...
- Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçında nefes kesen anlar...
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...