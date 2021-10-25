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Ünlü oyuncunun büyük acısı! Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir? Sami Saydan oğlu neden öldü?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Ünlü oyuncunun büyük acısı! Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir? Sami Saydan oğlu neden öldü?

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir? Televizyon ve sinema oyuncusu Tuba Büyüküstün, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Büyüküstün, kan arayışı için de seferber olduğu 19 yaşındaki Tuna Saydan’ın ölümüyle sarsıldı. Büyüküstün, kötü haberi duyar duymaz siyah bir paylaşımla acısını duyurdu. Bu paylaşımın ardından, Tuba Büyüküstün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Sami Saydan oğlu neden öldü?

Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir? Sami Saydan oğlu neden öldü? Genç ve güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Yaklaşık 13 yıl önce birliktelik yaşadığı Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan'ın kan arayışı için de seferber olan ünlü oyuncu, genç Tuna'nın ölüm haberiyle yıkıldı. Peki; Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Sami Saydan kimdir?

SAMİ SAYDAN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, Sami Saydan ile 2008'de aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak Büyüküstün ve Saydan, iki yıl süren birlikteliğin ardından ilişkilerini noktalamıştı.

Sami Saydan, Tuba Büyüküstün ile ayrılığının ardından "2 yıl masal gibi bir aşk yaşadık. İki kez evlenme teklif ettim ama olmadı. Trajik bir son yaşadık" ifadelerini kullanmıştı.

SAMİ SAYDAN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 2008-2010 yılları arasında aşk yaşadığı görüntü yönetmeni Sami Saydan'ın oğlu Tuna, 19 yaşında hayatını kaybetti.

Saydan'ın oğlu, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Büyüküstün de eski sevgilisinin oğluna kan arayışı için seferber olmuştu. Ancak tüm çabalara rağmen Tuna Saydan kurtarılamadı.

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan ünlü oyuncu, siyah bir paylaşımla acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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