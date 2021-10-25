Friends hayranlarını üzen haber! James Michael Tyler neden öldü? Friends dizisinin Gunther'ı kaç yaşındaydı?
James Michael Tyler kimdir, neden öldü? Friends dizisindeki Gunther rolüyle hafızalara kazınan Amerikalı aktör James Michael Tyler hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Tyler'ın ölüm haberini menajeri duyurdu. Peki, James Michael Tyler neden öldü? Friends dizisinin Gunther'ı kaç yaşındaydı? İşte James Michael Tyler'ın hayat hikayesi...
James Michael Tyler kimdir, neden öldü? Fenomen dizi Friends dizisindeki Gunther rolüyle tanınan James Michael Tyler hayatını kaybetti. Tyler'ın ölüm haberini menajeri duyurdu. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, ames Michael Tyler neden öldü? Friends dizisinin Gunther'ı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte James Michael Tyler hakkında merak edilenler...
JAMES MICHAEL TYLER NEDEN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?
Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti. Tyler'ın 24 Ekim Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu açıklandı.
Tyler'ın menajeri yaptığı açıklamada, "Onunla bir kez tanıştıysanız, ömür boyu arkadaşınız olmuştur" dedi.
JAMES MICHAEL TYLER'IN HASTALIĞI NEYDİ?
Tyler, 2018 yılında ileri düzeyde prostat kanserine yakalanmıştı. Bu hastalık ilerleyen günlerde kemiklerine yayılmıştı. Tyler, kanser tedavisi gördüğü zamanlarda da oyunculuğa devam etmiş ve iki kısa filmde oynamıştı.
JAMES MICHAEL TYLER KİMDİR?
James Michael Tyler, 28 Mayıs 1962 tarihinde Amerika'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Friends dizisindeki Gunther rolü ile hafızalara kazındı.
2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konuldu. Daha sonra ise hastalığın kemiklerine yayıldığı öğrenildi.
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- Friends hayranlarını üzen haber! James Michael Tyler neden öldü? Friends dizisinin Gunther'ı kaç yaşındaydı?
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