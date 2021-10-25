Friends hayranlarını üzen haber! James Michael Tyler neden öldü? Friends dizisinin Gunther’ı kaç yaşındaydı?

JAMES MICHAEL TYLER'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Tyler, 2018 yılında ileri düzeyde prostat kanserine yakalanmıştı. Bu hastalık ilerleyen günlerde kemiklerine yayılmıştı. Tyler, kanser tedavisi gördüğü zamanlarda da oyunculuğa devam etmiş ve iki kısa filmde oynamıştı.