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Haberler Magazin Haberleri Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...

Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. 200. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak dizinin kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında İlyas'ın vurulması yeni hamleleri peşinde getirecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bomba gibi yeni sezon fragmanı ile hayranlarının karşısına çıktı. 200. bölüm fragmanında; masada bulunanlara meydan okuyan İlyas, tuzağa çekilerek vuruluyor. Hayranları İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi?

EDHO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

EDHO yeni bölüm 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İLYAS ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında İlyas'ın vurulması Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

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