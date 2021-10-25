Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mucize Aşk filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize'nin çekim yerleri ise dikkat çekiyor. Gerçek yaşanmış bir olaydan esinlenilen yapımın yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. İşte, Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...

MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize'nin çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman'a bağlı bir köyde gerçekleştirildi.