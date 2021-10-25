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Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021
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Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...

Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Mucize Aşk filmi için geri sayım başladı. 2015 yılında vizyona giren yapım büyük ilgi görürken günümüzde de severek izleniyor. Filmi izleyen vatandaşlar konusu ve oyuncuları hakkındaki detayları merak ediyor. İşte, Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...

Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mucize Aşk filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize'nin çekim yerleri ise dikkat çekiyor. Gerçek yaşanmış bir olaydan esinlenilen yapımın yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. İşte, Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...

MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olan Mucize'nin çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman'a bağlı bir köyde gerçekleştirildi.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Talat Bulut - Muallim Mahir

Mert Turak - Aziz

Seda Tosun - Mızgin

Zafer Alpat - Zafer Ögretmen

Meral Çetinkaya - Hazar

Ali Sürmeli - Haydar

Serpil Gül - Güle'nin annesi

Berivan Kahraman - Sare

Büşra Pekin - Gülten (Güle)

Cezmi Baskın - İsa

Dilek Denizdelen - Rinde

Doğukan Polat - Feyzi

Erdem Yener - Celal

Erol Demiröz - Muhtar

Eylem Yıldız - Hanım

Haki Biçici - Minibüs şoförü

Çisil Oral – Kız

MUCİZE FİLMİ KONUSU NE?

Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.

Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.

Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.

Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.

Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.

Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.

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