Gelinim Mutfakta 25-29 Ekim sunucu kim? Gelinim Mutfakta’yı bu hafta kim sunacak?

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Evliliğinin dinamiği derinden sarsılan Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından itibaren, iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.