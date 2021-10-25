Gelinim Mutfakta 25-29 Ekim sunucu kim? Gelinim Mutfakta’yı bu hafta kim sunacak?
Gelinim Mutfakta bu hafta kim sunacak? 25 Ekim Gelinim Mutfakta sunucu kim? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün gündüz kuşağının takip edilen programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu? Programda Demet Akalın’ın sunuculuktan ayrılmasıyla format değişikliğine gidildi. Bir ünlü ismin her hafta yarışmayı sunması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta programı sunan isim Songül Karlı olmuştu. Programda bu hafta Safiye Soyman’ın sunucu olacağı açıklandı.
Gelinim Mutfakta sunucu kim? 25 Ekim Gelinim Mutfakta bu hafta kim sunacak? Hafta içi her gün yayınlanan Kanal D programı Gelinim Mutfakta'da; 4 gelin en iyi yemekleri yaparak haftanın birincisi olmaya çalışıyor. Kaynanalar ise gelinlerin yaptığı yemekleri puanlıyor. Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın yaptığı sunumun ardından bu haftaki sunucu ise Safiye Soyman olacak.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM? (25 Ekim - 29 Ekim)
Kanal D'nin resmi twitter hesabında yer alan duyuruda "#GelinimMutfakta'da yıldız yağmuru devam ediyor! Gelinim Mutfakta, bu hafta Safiye Soyman'ın sunumuyla hafta içi her gün 13.00'te KanalD'de! " ifadeleri yer aldı.
GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?
Safiye Soyman 3 Mart 1961 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı. Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğdu. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır.
Evliliğin ilk üç senesinin ardından, eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve bu durum Soyman'ı hırslandırmış, eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır.
Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir. Okul sonrası iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.
Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışan Safiye Soyman, bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif almıştır. Böylece 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.
Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Evliliğinin dinamiği derinden sarsılan Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.
Safiye Soyman, 1999 yılından itibaren, iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.
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