Burak Yamantürk’ten Özge Özpirinçci’ye veto!

Doğumuna sayılı günler kalan Özge Özpirinçci, önceki gün Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülendi. Hamilelik sürecinden bahseden oyuncu, "Kızım beni hiç yormadı. Sette çalışırken de çok uyumluydu benimle sağolsun. Çok az kaldı altı hafta, yılbaşı öncesi geliyor" dedi.

Daha önce çocuğunun ismini 'Üzüm' koymak istediğini söyleyen oyuncu, bu kararından vazgeçti. Özpirinçci, "Üzüm ismine asla ve asla pozitif yanıt alamıyorum. Maalesef Burak kesinlikle reddetti Üzüm'ü. Yüzünü görünce karar vereceksiniz diyor birçok kişi. Galiba öyle olacak" diye konuştu.