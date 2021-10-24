Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha’nın ‘Yeşilçam’ isyanı: Annemle alay ettiler

ADETA ALAY ETTİLER

Büşra Çulha, annesi Mine Mutlu'nun hayatının isim değiştirerek anlatılamayacak kadar dolu olduğunu söyledi:

"Koşulların en kötü olduğu zamanlarda dahi emek hırsızlığı yapmayacak, kimsenin kişilik haklarına saldırmayacak kadar da onurlu çalışmışlardır. Kıymetli anneciğimin, birçok kişiye umut olma çabasıyla, mücadele ettiği hastalığının detayına varıncaya kadar alaycı imalarda bulunulma çirkinliği yapılmıştır. Bu benim için sözün bittiği yerdir. Konuyla ilgili olarak Mine Mutlu'nun kıymetli meslektaşlarının ve en önemlisi izleyicilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphe duymamakla birlikte, adalet ve hakikate inancımın her zaman sonsuz olduğunu belirtmek isterim."

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