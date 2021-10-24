Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha’nın ‘Yeşilçam’ isyanı: Annemle alay ettiler
Ünlü oyuncu Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, dijital platformda yayınlanan ‘Yeşilçam’ dizisinde, annesinin hatırasına saygısızlık yapıldığını söyledi. Çulha açıklamasında, “Mine Mutlu’nun hatırasına sistematik olarak yapılan saldırının sürmesi sebebiyle bir süre önce gerekli hukuk sürecini başlattım” dedi.
Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, bir dijital platformda yayınlanan "Yeşilçam" dizisinde annesinin hatırasına saygısızlık yapıldığını söyledi. Çulha, Selin Şekerci'nin oynadığı 'Mine Cansu' karakterinin annesi olduğunu ve anısına saldırıda bulunulduğunu belirtti.
Büşra Çulha, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Yeşilçam adlı dizide kıymetli anneciğim, değerli Sinema emektarı Mine Mutlu'nun hatırasına sistematik olarak yapılan saldırının sürmesi sebebiyle bir süre önce hukuk sürecini başlattım. Hassasiyet gösteren izleyicilere ve kendisinin tüm sevenlerine açıklama zorunluluğu doğmuştur."
ANISINA SALDIRI YAPILDI
"Tarafımdan asla izin alınmadan, izleyiciler ve sevenleri karşısında kendisini küçük düşürecek şekilde hedef alan, 'Yeşilçam'a saygıyla' ile yola çıkan, ancak sanatsal bağlamda anneme yönelik hiçbir saygı izine rastlanılmadığı gibi merhumun hayatı üzerinden haksız kazanç elde edebilmenin peşine düşülmüştür. Bunu yaparken, ailevi yaşamına varacak kadar özel hayatına saldırıda bulunmaktan çekinilmediği aşikâr. Merhumun hatırasına ve tarafıma yapılan bu saldırıya hizmet edenlerin sektör kişileri olması beni ayrıca üzmüştür."
ADETA ALAY ETTİLER
Büşra Çulha, annesi Mine Mutlu'nun hayatının isim değiştirerek anlatılamayacak kadar dolu olduğunu söyledi:
"Koşulların en kötü olduğu zamanlarda dahi emek hırsızlığı yapmayacak, kimsenin kişilik haklarına saldırmayacak kadar da onurlu çalışmışlardır. Kıymetli anneciğimin, birçok kişiye umut olma çabasıyla, mücadele ettiği hastalığının detayına varıncaya kadar alaycı imalarda bulunulma çirkinliği yapılmıştır. Bu benim için sözün bittiği yerdir. Konuyla ilgili olarak Mine Mutlu'nun kıymetli meslektaşlarının ve en önemlisi izleyicilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphe duymamakla birlikte, adalet ve hakikate inancımın her zaman sonsuz olduğunu belirtmek isterim."
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