Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber! Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı?
Dizi ve sinema oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı. Oyuncu Ayberk Pekcan, sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Peki; Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı?
Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı? Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandığını öğrendi. Pekcan kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Pekcan, TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul'da da rol almıştı. Peki; Ayberk Pekcan kimdir?
AYBERK PEKCAN KANSERE YAKALANDI
Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:
"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."
AYBERK PEKCAN KİMDİR?
Ayberk Pekcan, 22 Mayıs 1970, Mersin doğumlu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.
Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı.
2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.
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- Diriliş Ertuğrul oyuncusundan kötü haber! Ayberk Pekcan kimdir, kaç yaşında? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı?
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