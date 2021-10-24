Derdi tasayı peşine taktı! Akif için çember daralıyor! Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...

Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in yeni bölümünde aksiyon dozu yüksek sahneler yaşanacak. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanında olayların ardı arkası kesilmiyor. Akif'in eşiyle Şengül'ün ise karıştığı bir hırsızlık vakası ile başı belada olacak.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşlerim son bölümünde; Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.