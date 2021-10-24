Derdi tasayı peşine taktı! Akif için çember daralıyor! Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim dizisi 26. yeni bölümünde Akif büyük bir tuzağın eşiğinde. Şengül'ün ise hakkında çıkan şikayet nedeniyle karakola başı belada olacak. İşte, Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...
Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim'in yeni bölümünde aksiyon dozu yüksek sahneler yaşanacak. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanında olayların ardı arkası kesilmiyor. Akif'in eşiyle Şengül'ün ise karıştığı bir hırsızlık vakası ile başı belada olacak.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kardeşlerim son bölümünde; Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.
Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar...
Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.
Yapım: NGM Media
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike)
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- Derdi tasayı peşine taktı! Akif için çember daralıyor! Kardeşlerim 26. yeni bölüm fragmanı...
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