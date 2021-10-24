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Burak Deniz ve Didem Soydan aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.10.2021 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021
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Burak Deniz ve Didem Soydan aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan'dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bırakan ikilinin ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi. İkilinin ayrılık nedeni ortaya çıktı.

Oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan aşkı da hüsranla bitti. İlişkileriyle sık sık magazin gündemine gelen Deniz ve Soydan cephesinde önceki gün beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Birbirine olan aşklarıyla konuşulan ikilinin, son günlerde aralarında soğuk rüzgar estiği ortaya çıktı. Bu krizin sebebinin ise Didem Soydan'ın Instagram sayfasından paylaştığı üstsüz fotoğraflar olduğu öğrenildi.

RESTİ ÇEKTİ AŞK BİTTİ

İddiaya göre bu cesur pozlardan çok rahatsız olan Burak Deniz, sevgilisine "Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir" diye tepki gösterdi.

Soydan'ın da "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında. Bu tartışmadan sonra ikili, önceki gün sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

Deniz ve Soydan'ın yaşadıkları tartışma sonrası ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

37 yaşındaki Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Çok aşığım gözüm kimseyi görmüyor" sözleriyle gündem olmuştu.

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