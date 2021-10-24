Burak Deniz ve Didem Soydan aşkı bitti! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

RESTİ ÇEKTİ AŞK BİTTİ

İddiaya göre bu cesur pozlardan çok rahatsız olan Burak Deniz, sevgilisine "Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir" diye tepki gösterdi.

Soydan'ın da "Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim" diye rest çektiği konuşulanlar arasında. Bu tartışmadan sonra ikili, önceki gün sosyal medyada birbirini takipten çıktı.