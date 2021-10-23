Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV'nin fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili müjdeli haber geldi. Yurt genelinde binlerce hayranı olan dizinin 7. sezon tarihi açıklandı. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için artık nefesler tutuldu. Dizinin sevenleri, Mayıs'ta 6. sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021?
EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu 26 Ekim Salı günü başlıyor.
EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak 2021? EDHO 7. sezon bu hafta başlayacak mı?
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