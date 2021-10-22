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Reyting sonuçları 21 Ekim 2021! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Reyting sonuçları 21 Ekim 2021! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim?

21 Ekim reyting sonuçları! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim? Televizyonda dizilerin reyting mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar dizileri izleyicilerle buluştu. Hangi dizinin ilk sırada olduğu ise merak ediliyor. Haberimizden; AB ve total 21 Ekim reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim? Televizyon ekranlarında her hafta dizilerin ekran mücadelesi devam ediyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli diziler izleyicilerle buluşmuştu. Peki; 21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!

21 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Ekim Total ve AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA NASILDI?

14 Ekim 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Camdaki Kız (ÖZET) yer aldı.

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