Reyting sonuçları 21 Ekim 2021! Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim?

21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız, Barbaroslar birinci kim? Televizyon ekranlarında her hafta dizilerin ekran mücadelesi devam ediyor. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı isimli diziler izleyicilerle buluşmuştu. Peki; 21 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!