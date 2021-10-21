Oruç Reis hangi padişah döneminde yaşamıştır? Barbaroslar döneminde padişah kimdi?

Oruç Reis hangi padişah döneminde yaşamıştır? Barbaroslar hangi padişah döneminde çekilmiştir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi dizileri ile seyircileri ekranlara kilitlemeyi başaran TRT 1, yeni projesi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ile yeniden karşımızda. Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşi Oruç Reis'in hayatını ekranlara aktaran dizi büyük ilgi topladı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile doğrudan bağlantılı olan dizi tarihi araştırmaları yoğunlaştırdı.

BARBAROSLAR DÖNEMİNDE OSMANLI PADİŞAHI KİMDİ? BARBAROS HAYREDDİN PAŞA ZAMANINDA HANGİ PADİŞAH TAHTTAYDI?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis, Devleti'nin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak biliniyor. Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir " Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Buradan da anlaşıldığı üzere Barbaros Hayreddin Paşa döneminde Yavuz Sultan Selim tahtta idi. Barbaros ismi aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç'a kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini (İt. barba: sakal, rossa: kızıl) söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç"un bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir.