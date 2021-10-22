Model Edipcan Aksoy'dan şok suçlama "Defalarca tacize uğradım"

"SEN ŞİMDİ TEKSİN AKŞAMLARI UYUYAMAZSIN"

Edipcan Aksoy tarafından savcılığa sunulan dilekçenin devamında, Daman Model Management isimli ajans sahibinin 2018 yılından beridir sözlü ve fiziksel bir takım cinsel tacizlerine maruz kaldığını ilk olarak kız arkadaşı Dajana'nın vize sorunu olduğu için memleketine gittiğinde Shakir Seljajdin'in kendisine 'Sen şimdi teksin akşamları uyuyamazsın' diyerek özel yerlerine dokunduğunu anlattı. Ardından Fransız model Quentin Emery'nin evinde düzenlenen bir doğum günü partisinde ajans sahibiyle karşılaştığını iş konuşma bahanesiyle yine özel bölgelerine dokunarak cinsel taciz eylemini sürdürdüğünü ifade etti.