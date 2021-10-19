Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının en fazla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecan uyandıran gelişmeler yaşanıyor. Diziye dahil olması beklenen Ceylan karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Dizinin son bölümlerinde öne çıkan ve Han'ı alt üst eden Ceylan karakteri merak konusu oldu. Bir süre önce diziden Özgü Namal'a teklif götürüldüğü biliniyordu ancak olumlu bir yanıt alınmadı. Masumlar Apartmanı'nda Melisa Sözen'de adı geçen oyunculardan. Ancak Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.