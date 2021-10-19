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Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan’ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Ceylan karakterine hayat verecek isim merak ediliyor. Salı akşamları yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak dizide yaşanacak gelişmeler büyük heyecan uyandırıyor. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?

Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının en fazla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda heyecan uyandıran gelişmeler yaşanıyor. Diziye dahil olması beklenen Ceylan karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı...

MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?

Dizinin son bölümlerinde öne çıkan ve Han'ı alt üst eden Ceylan karakteri merak konusu oldu. Bir süre önce diziden Özgü Namal'a teklif götürüldüğü biliniyordu ancak olumlu bir yanıt alınmadı. Masumlar Apartmanı'nda Melisa Sözen'de adı geçen oyunculardan. Ancak Ceylan'a kimin hayat vereceği yeni bölümlerde netlik kazanacak.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder.

Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

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