Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?
Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca’nın son hali görenleri şaşırttı. Tecrübeli gazeteci ve televizyon sunucusu Ali Kırca uzun süre gözükmedikten sonra yeniden ortaya çıktı. Kırca son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı. Peki; Ali Kırca kimdir, kaç yaşında? İşte; Ali Kırca hakkında merak edilenler…
Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında? Ali Kırca biyografisi nasıl? Son görüntüsüyle dikkat çeken, tecrübeli televizyoncu ve gazeteci Ali Kırca'nın kim olduğu merak ediliyor. Ali Kırca'nın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan fotoğraflarının, bir doktor ziyaretinde çekildiği belirtildi. Ünlü sunucu uzun süredir ortalıkta görünmüyordu.
ALİ KIRCA KİMDİR?
1948 yılının Aralık ayında Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı.
TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. 'Yurttan-Dünyadan' ve '32. Gün' programlarını hazırlayarak, 'Açık Oturum' programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı. Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star'a geçti. 42 yaşına geldiğinde 'Kırkıncı Paralel' programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü.
1993 yılında ATV Haber Dairesi Başkanı oldu. 1 Şubat 1994'de Türkiye'nin ilk anchorman'ı olarak ATV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Kırca'nın yayıncılık hayatında hafızalara kazandığı program ise 6 Şubat 1994'te yayına giren 'Siyaset Meydanı' olmuştur. 2001yılında ATV ile anlaşamayan Kırca, Star televizyonuna geçti.
Star televizyonunda yaşadığı bazı polemikler sebebi ile NTV ile anlaştı. NTV ile yollarını ayırıp, tekrar ATV'de anchorman olarak görevine geri dönen Ali Kırca, Sabah Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. ATV televizyonunun satılması üzerine, kanal ile yolların ayıran Kırca, SHOW TV'ye transfer oldu. Bir süre SHOW TV ve SKYTürk 360 TV'de Siyaset Meydanı programını sunan Ali Kırca daha sonra ekran macerasını sonlandırma kararı aldı.
ALİ KIRCA SON HALİ NASIL?
Uzun zamandır ekranlardan ve gözlerden uzak bir hayat süren usta gazeteci Ali Kırca, yıllar sonra ortaya çıktı.
Kırca, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
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