Ali Kırca son hali nasıl? Ali Kırca kimdir, kaç yaşında, biyografisi nasıl?

ALİ KIRCA KİMDİR?

1948 yılının Aralık ayında Akşehir'de doğdu. 1963 yılında İstanbul'a gelen Ali Kırca, Deniz Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1969 yılında deniz teğmeni iken bir bildiri nedeni ile ordu ile ilişkisi kesildi. 17 yaşında medyaya ilgi duyan Kırca, İstanbul Üniversitesi'nde bir süre eğitim gördükten sonra, 1974 yılında TRT'de muhabir olarak mesleğe başladı.

TRT'de çeşitli görevlerden sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na yükseldi. 'Yurttan-Dünyadan' ve '32. Gün' programlarını hazırlayarak, 'Açık Oturum' programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde başarılarını ikiye katladı. Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da görev yapan Kırca, daha sonra İnter Star'a geçti. 42 yaşına geldiğinde 'Kırkıncı Paralel' programını Washington ve New York'ta hazırlayıp sunan Kırca, Türkiye'ye döndü.