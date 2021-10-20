20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci?

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci?

19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması 19 Ekim reyting sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci? 19 Ekim’de reyting sonuçlarında kimin birinci olduğu merak ediliyor. Total ve AB reytinglerde haftanın liderliğini kimin aldığı sorgulanıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Ada Masalı, İçimizden Biri gibi diziler yayınlanmıştı.

19 Ekim reyting sonuçları! Reyting sıralamasının kimin olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci sorusuna yanıt aranıyor. Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi devam ediyor. Diziler arasında reytinglerin ilk sırasına kimin çıkacağı merak ediliyor. Peki; 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim reyting kim birinci? İşte yanıtı!

19 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

600

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. Masumlar Apartmanı TRT 1

2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV

3. Esra Erol'da ATV

4. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

5. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV

6. Hava Durumu KANAL D

7. MasterChef Türkiye TV8

8. ATV Ana Haber ATV

9. Çakallarla Dans 5 ATV

10. Show Ana Haber SHOW TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. Masumlar Apartmanı TRT 1

2. Evlilik Hakkında Her Şey FOX TV

3. Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber FOX TV

4. MasterChef Türkiye TV8

5. Evlilik Hakkında Her Şey (ÖZET) FOX TV

6. Masumlar Apartmanı (ÖZET) TRT 1

7. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

8. Hava Durumu KANAL D

9. Esra Erol'da ATV

10. ATV Ana Haber ATV

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA