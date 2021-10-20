19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci?

19 Ekim reyting sonuçları! Reyting sıralamasının kimin olduğu merak ediliyor. Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci sorusuna yanıt aranıyor. Televizyon ekranlarında reyting mücadelesi devam ediyor. Diziler arasında reytinglerin ilk sırasına kimin çıkacağı merak ediliyor. Peki; 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Ekim reyting kim birinci? İşte yanıtı!