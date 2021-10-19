Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen Peaky Blinders, son yılların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Netflix'te yayınlandığı günden bu yana her sezonu dört gözle beklenen Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi merakla bekleniyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon...

PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN?

Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihine dair henüz detay verilmedi ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.