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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021
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Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peaky Blinders dizisinin ne zaman Netflix’te yayınlanacağı merak ediliyor. İngiliz yapımı Peaky Blinders dizisinin 6. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin hayranları yeni sezon için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?

Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere'nin Birmingham şehrinde çekimlerine devam edilen Peaky Blinders, son yılların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Netflix'te yayınlandığı günden bu yana her sezonu dört gözle beklenen Peaky Blinders'ın 6. sezon tarihi merakla bekleniyor. İşte, Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Peaky Blinders yeni sezon...

PEAKY BLİNDERS 6.SEZON NE ZAMAN?

Netflix Peaky Blinders dizisinin çıkış tarihine dair henüz detay verilmedi ancak çekimleri tamamlanırsa 2022 yılının ilk aylarında yeni sezonun çıkacağı tahmin ediliyor.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır. Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

Peaky Blinders dizisi ilk olarak, 12 Eylül 2013 tarihinde başladı. Peaky Blinders gerçek bir çetenin kurgu hikayesi. İngiltere, Birmingham'da faaliyet gösteren çete kendi dönemine de damga vurmuştu. Hala Birmingham'da pek çok nokta kapalı ve yaptıkları da hala konuşulmaktadır.

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