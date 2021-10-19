EDHO bu akşam (19 Ekim) var mı? EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu?

EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu? 19 Ekim EDHO bu akşam var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yıldız isimler katılmıştı. Uğur Yücel'in katılmasının ardından yeni ölümler merakla bekleniyor. Peki; EDHO bu akşam var mı? 19 Ekim ATV yayın akışında EDHO yeni bölüm araştırılıyor.