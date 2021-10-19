EDHO bu akşam (19 Ekim) var mı? EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu?
EDHO bu akşam var mı? 19 Ekim EDHO yeni bölüm bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde bu hafta yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 7. sezonu merakla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosuna birbirinden sürpriz isimler katıldı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı diziye Uğur Yücel de katıldı.
EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu? 19 Ekim EDHO bu akşam var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosuna yıldız isimler katılmıştı. Uğur Yücel'in katılmasının ardından yeni ölümler merakla bekleniyor. Peki; EDHO bu akşam var mı? 19 Ekim ATV yayın akışında EDHO yeni bölüm araştırılıyor.
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
19 Ekim tarihli ATV yayın akışında bu akşam EDHO dizisi yer almıyor. Aman Reis Duymasın isimli yerli filmin ardından; EDHO'nun 199. son bölümünün tekrarı ekranlarda olacak.
EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon çekimleri başladı.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.
Dizinin senaristi Bahadır Özdener de Uğur Yücel'li set gününden fotoğrafları Instagram hesabından "Hasret bitmek üzere" notuyla paylaştı.
Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı.
YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER
Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
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- EDHO bu akşam (19 Ekim) var mı? EDHO yeni bölüm bugün var mı yok mu?
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